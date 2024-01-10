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Спорт

Илья Авербух: Псков – особенный город

Лекция фигуриста, заслуженного мастера спорта России, призёра Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы Ильи Авербуха прошла в Псковском техническом лицее в среду, 10 января, сообщает корреспондент ПАИ. Мероприятие является частью образовательной программы международной выставки-форума «Россия» и проводится Российским обществом «Знание» в треке Знание. Лекторий при поддержке региональных властей.

Лекция фигуриста Ильи Авербуха прошла в Пскове. Фото ПАИ

В актовом зале учебного заведения собралось около 200 зрителей. «Когда на карте появилось выступление в Пскове, я с радостью откликнулся, потому что люблю ваш город и не в первый раз здесь. И вообще Псков – это особенный город и очень красивый. Главное, зачем я приехал, – это пообщаться и поговорить», – поделился собеседник ПАИ.

Илья Авербух отметил, что его лекция – это в первую очередь беседа. «Это беседа с ребятами, вопросы, ответы. Конечно, я буду рассказывать о каком-то своем жизненном пути. Но не тяжело, не говоря какими-то прямыми истинами, потому что истина – она всегда где-то посередине. Будем искать эту истину, эти точки опоры, которые всем нам нужны», – сказал прославленный фигурист.

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