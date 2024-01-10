Это вызов – Илья Авербух о недопуске россиян на чемпионат Европы по фигурному катанию

13:43, 10 января 2024, ПАИ

Заслуженный мастер спорта России, призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух поделился с ПАИ своим мнением по поводу недопуска спортсменов из России на чемпионат Европы по фигурному катанию.

«Конечно, это очень болезненная ситуация. Для любого спортсмена любого вида спорта. В частности, сейчас стартует чемпионат Европы по фигурному катанию, на котором нет российских спортсменов. Это, безусловно, вызов. Но внутри страны проводится огромное количество очень важных соревнований. Поддерживается высочайший уровень внутренней конкуренции, и благодаря этому обороты только нарастают. Я уверен, что когда это несправедливость, связанная с тем, что нас не пускают на международные турниры, уйдёт, мы выйдем во всеоружии и будем снова побеждать», – заявил известный фигурист.

Также Илья Авербух ответил на вопрос, переживают ли российские фигуристы из-за сложившейся ситуации. «Ребята готовятся. У них есть мотивация. Они хотят побеждать и тренируются. Их дело – поддерживать высочайший уровень, а переживать спортсменам некогда. Спортсмен должен тренироваться», – ответил эксперт.

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