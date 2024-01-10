Аварийный участок водопровода перекладывают на улице Байкова в Пскове

13:29, 10 января 2024, ПАИ

Работы по перекладке аварийного участка водопровода проходят на улице Байкова в Пскове. Об этом сообщается в группе муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» в соцсети «ВКонтакте».

Из-за произошедшей утечки временно без воды остался дом № 8. Однако специалисты предприятия уже через несколько часов купировали утечку и восстановили водоснабжение многоэтажного дома.

Причиной аварии стал почти стопроцентный износ стали.

На данный момент на объекте проводятся земляные работы, изношенный участок стальной трубы диаметром 200 миллиметров готовят к замене.