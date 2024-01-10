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Спорт

Пскович стал призёром всероссийских соревнований по лёгкой атлетике в Москве

Пскович Евгений Караваев стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике «Кубок Москвы – Рождественский кубок», которые прошли в Москве 9 января. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».

В прыжках в длину Евгений Караваев сумел показать результат в 7,42 метра.

Напомним, что в рамках этих соревнований псковичка Наталья Спиридонова стала победителем по прыжкам в высоту с результатом 1,9 метра.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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