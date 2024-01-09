Подписи в поддержку выдвижения Путина переданы в центральный избирательный штаб из всех 89 регионов России

13:58, 10 января 2024, ПАИ

Первые партии подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России переданы в центральный избирательный штаб из всех 89 регионов России. Об этом ПАИ сообщили в избирательном штабе.

В среду, 10 января, в центральный избирательный штаб переданы подписи еще из 12 субъектов России: Чукотского автономного округа, республик Бурятия и Саха (Якутия), Амурской, Магаданской, Сахалинской и Нижегородской областей, Еврейской автономной области, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв.

Продолжается подсчёт и проверка документов.

Ранее в центральный избирательный штаб была передана первая партия подписей из Псковской области.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

Центризбирком зарегистрировал уже трёх кандидатов для участия в выборах президента. Это Николай Харитонов (от КПРФ), Леонид Слуцкий (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от партии «Новые люди»).

Действующий президент России Владимир Путин примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца.