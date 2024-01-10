Локнянские баскетболистки стали призёрами чемпионата Гатчинского района

14:12, 10 января 2024, ПАИ

Спортсменки из Локни стали бронзовыми призёрами открытого чемпионата Гатчинского района по баскетболу среди девушек 2008 года рождения и младше. Соревнования проходили в Гатчине в Ленинградской области 5 и 6 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

Спортсменки стали единственными представительницами Псковской области. Они уступили лишь спортшколе «Юность» из Апатитов Мурманской области и Гатчинской спортшколе № 2.

Также индивидуальные награды заполучили локнянские баскетболистки Анастасия Васильева в номинации «Игрок чемпионата» и Кира Гринько в номинации «Игрок тура».



Фото: Организаторы соревнований



Фото: Организаторы соревнований



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