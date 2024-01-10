Первенство области по волейболу среди юношей до 19 лет пройдёт в Пскове
Первенство Псковской области по волейболу среди юношей до 19 лет пройдёт в зале спортшколы «Барс» 11 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Пскова Сергей Иванов.
В соревнованиях примут участие три команды из Пскова, Острова и Палкино.
По итогам соревнований будет сформирована сборная Псковской области по волейболу. Она выступит на первенстве Северо-Западного федерального округа по волейболу, которое стартует 6 февраля в Пскове.
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