Первенство области по волейболу среди юношей до 19 лет пройдёт в Пскове

14:34, 10 января 2024, ПАИ

Первенство Псковской области по волейболу среди юношей до 19 лет пройдёт в зале спортшколы «Барс» 11 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Пскова Сергей Иванов.

В соревнованиях примут участие три команды из Пскова, Острова и Палкино.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Псковской области по волейболу. Она выступит на первенстве Северо-Западного федерального округа по волейболу, которое стартует 6 февраля в Пскове.

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