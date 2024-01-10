Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сергей Грахов: Недопустимо, когда спорящие компании создают жителям проблемы с вывозом мусора

Ситуация, когда две коммерческие компании из-за своих споров создают для жителей региона проблемы с вывозом мусора, недопустима, заявил корреспонденту ПАИ председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, комментируя возникшую на новогодних праздниках в ряде муниципалитетов проблему с вывозом и утилизацией мусора.

В среду, 10 января, губернатор Михаил Ведерников провел совещание, посвященное этой проблеме, где дал жесткие оценки действиям этих компаний.

«По состоянию на 9 января по 7-10 машин стояли в очереди на разгрузку, их не пускали на территорию мусоросортировочного комплекса. При этом мы понимаем, что у мусоросортировочного комплекса есть определённая пропускная способность, порядка 300 тонн в сутки. Однако с учредителем «Спецтранскома», с директором «Спецтранскома» мы это обсуждали: на период новогодних праздников в регионе очень большое количество гостей, линейно подходить к вопросу и говорить, что 300 тонн и ни одной тонной в сутки больше, – это неправильный подход», – сказал на совещании Сергей Грахов.

Комментируя после совещания ситуацию, глава комитета рассказал, что приходилось в ручном режиме прямо на мусоросортирочовном комплексе решать вопросы на протяжении всех новогодних праздников. «Надеюсь, совещание приведет компании в чувство и они в течение 10 дней решат накопленные проблемы. Будем пристально следить, чтобы все поручения губернатора были неукоснительно выполнены», – заявил Сергей Грахов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2024

Пушкиногорцев просят не парковаться на одной из улиц из-за уборки снега
10 января 2024

Подведены итоги работы Псковской областной инфекционной больницы в новогодние праздники
10 января 2024

Выставка «Бабочки нашего детства» завершит работу в Изборском музее 21 января
10 января 2024

Участники СВО поблагодарили школьников Себежского района за письма и открытки
10 января 2024

Ситуацию с вывозом мусора в Пскове прокомментировал Борис Елкин
10 января 2024

Почти на четверть построен федеральный детский центр отдыха в Псковской области
10 января 2024

Спасатели помогли жителям островов Псковского озера запастись продуктами
10 января 2024

Река Ловать в Великих Луках вышла из берегов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...