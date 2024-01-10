Сергей Грахов: Недопустимо, когда спорящие компании создают жителям проблемы с вывозом мусора

16:37, 10 января 2024, ПАИ

Ситуация, когда две коммерческие компании из-за своих споров создают для жителей региона проблемы с вывозом мусора, недопустима, заявил корреспонденту ПАИ председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, комментируя возникшую на новогодних праздниках в ряде муниципалитетов проблему с вывозом и утилизацией мусора.

В среду, 10 января, губернатор Михаил Ведерников провел совещание, посвященное этой проблеме, где дал жесткие оценки действиям этих компаний.

«По состоянию на 9 января по 7-10 машин стояли в очереди на разгрузку, их не пускали на территорию мусоросортировочного комплекса. При этом мы понимаем, что у мусоросортировочного комплекса есть определённая пропускная способность, порядка 300 тонн в сутки. Однако с учредителем «Спецтранскома», с директором «Спецтранскома» мы это обсуждали: на период новогодних праздников в регионе очень большое количество гостей, линейно подходить к вопросу и говорить, что 300 тонн и ни одной тонной в сутки больше, – это неправильный подход», – сказал на совещании Сергей Грахов.

Комментируя после совещания ситуацию, глава комитета рассказал, что приходилось в ручном режиме прямо на мусоросортирочовном комплексе решать вопросы на протяжении всех новогодних праздников. «Надеюсь, совещание приведет компании в чувство и они в течение 10 дней решат накопленные проблемы. Будем пристально следить, чтобы все поручения губернатора были неукоснительно выполнены», – заявил Сергей Грахов.