Питомцы «Зоограда» Псковской области успешно пережили морозы

16:31, 10 января 2024, ПАИ

Питомцы частного зоопарка «Зооград» в Пушкиногорском районе Псковской области успешно пережили морозы, рассказал его директор Андрей Голощапов корреспонденту ПАИ.

«Мы включали обогреватели и печки. Часть животных занесли в помещения, а часть остались на улице, так как они не боятся морозов. Среди таких, например, все местные животные: косули, волки, лоси, рыси – они были в вольерах и загонах на улице. У нас всё прошло хорошо: подтапливали регулярно помещения и делали подстилки для животных», – рассказал Андрей Голощапов.

Некоторым животным требуется больше еды в такие морозы, отметил он. Кроме того, дополнительный нагревательный прибор пришлось установить в домике для обезьян. «Животным не нужны слишком высокие температуры, главное, чтобы не было холодно», – отметил директор «Зоограда».

В тёплом помещении находятся и кенгуру, подчеркнул он.

«У нас, возможно, родился кенгурёнок, но это было чуть раньше морозов. Когда они рождаются, их практически не видно. Со временем начинается небольшое шевеление в сумке у мамы. У нас есть подозрения, но пока точно - непонятно», – объяснил Андрей Голощапов.

Также в теплые помещения занесли и павлинов. «Попугаев и туканов мы поместили в домики ещё осенью, а вот павлинов убрали лишь с наступлением сильных морозов. Это связано с тем, что у самцов осенью-зимой растёт хвост, и при этом у них идёт большой расход энергии», – подчеркнул Андрей Голощапов.

Сейчас в «Зоограде» в спячке находятся сурки и ёжики. «Должен ещё спать барсук, но можно сказать, что он спит одним глазом. Он вроде бы спит, а когда приносят еду, он это чувствует и обязательно просыпается», – рассказал собеседник ПАИ. А вот медведица, которая живёт в «Зоограде», до сих пор не находится в спячке. «Но она особо не выходит: придёт, поест и снова спрячется», – отметил он.

В основном все животные выйдут из спячки, когда настанет весна и будет тепло. Это лучшее время для размножения питомцев, заключил он.

Напомним, что на территорию Псковской области с начала января обрушились аномальные морозы. В частности, в одном из сёл региона было зафиксировано -38 градусов, а ещё в двух – -36 и -37.