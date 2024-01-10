Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Два автомобиля столкнулись в центре Пыталова

Столкновение двух автомобилей произошло на улице Красноармейской в центре Пыталова сегодня, 10 января. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Место ДТП в Пыталово. Фото здесь и далее: ПАИ

По словам очевидцев, водитель автомобиля «Фольксвагена» пошел на обгон, чуть не сбив пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего выехал на встречную полосу.

Не справившись с управлением, врезался в «Ниву-Шевроле», двигающуюся навстречу по своей полосе. От удара в автомобиле «Фольксваген» сработали подушки безопасности.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2024

Более 40 нарушителей задержали псковские пограничники за минувшие праздники
10 января 2024

Два автомобиля столкнулись в центре Пыталова
10 января 2024

Пожарные ликвидируют возгорание частного дома в Пыталово
10 января 2024

Псковичу грозит до десяти лет тюрьмы за вооружённую кражу энергетика из магазина
10 января 2024

Житель Дедовичского района в новогоднюю ночь угодил в больницу, пытаясь выстрелить из ружья фейерверком
10 января 2024

Три пожара произошло в Псковской области за сутки
10 января 2024

Машину дрифтера достали из-подо льда Великой
09 января 2024

Пенсионерку спасли из задымлённой квартиры в Пустошке

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...