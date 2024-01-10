Два автомобиля столкнулись в центре Пыталова
Столкновение двух автомобилей произошло на улице Красноармейской в центре Пыталова сегодня, 10 января. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
По словам очевидцев, водитель автомобиля «Фольксвагена» пошел на обгон, чуть не сбив пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего выехал на встречную полосу.
Не справившись с управлением, врезался в «Ниву-Шевроле», двигающуюся навстречу по своей полосе. От удара в автомобиле «Фольксваген» сработали подушки безопасности.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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