Два автомобиля столкнулись в центре Пыталова

16:40, 10 января 2024, ПАИ

Столкновение двух автомобилей произошло на улице Красноармейской в центре Пыталова сегодня, 10 января. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

По словам очевидцев, водитель автомобиля «Фольксвагена» пошел на обгон, чуть не сбив пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего выехал на встречную полосу.

Не справившись с управлением, врезался в «Ниву-Шевроле», двигающуюся навстречу по своей полосе. От удара в автомобиле «Фольксваген» сработали подушки безопасности.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.