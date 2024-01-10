Первенство области по гребному спорту пройдёт в Пскове

17:55, 10 января 2024, ПАИ

Первенство Псковской области по гребному спорту в дисциплине «гребля-индор» пройдёт в спортивном зале спортшколы «Ника» в Пскове 20 и 21 января. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».

В соревнованиях примут участие спортсмены в пяти возрастных группах на дистанциях в 500, 1000, 1500 и 2000 метров.

Победителей и призёров турнира наградят грамотами и медалями.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».