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Общество

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подвёл итоги работы в Псковской области в 2023 году

Итоги работы в Псковской области в 2023 году подвёл поисковый отряд «ЛизаАлерт» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что в прошлом году Псковская область продолжала оставаться одним из самых активных регионов в деятельности ДПСО «ЛизаАлерт». Было принято и обработано 194 заявки на поиск пропавших людей, 147 из которых завершились успешно – люди были найдены живыми. 112 заявок были городскими поисками, 82 – в природной среде.

Согласно записанным трекам, за год поисковые группы преодолели более двух тысяч километров.

Группа коротких прозвонов отработала 56 заявок, благодаря чему были найдены четыре человека.

Кроме того, в 2023 году активно работало новичковое направление. Всего было проведено 13 обучающих мероприятий, которые позволили отряду привлечь новых участников и расширить свои возможности.

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