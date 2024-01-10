Псковская организация помощи бездомным животным «Зоозащита» нуждается в волонтёрах

20:49, 10 января 2024, ПАИ

Псковская организация помощи бездомным животным «Зоозащита» срочно нуждается в волонтёрах, о чём сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что в приюте складывается очень тяжёлая обстановка, работников не хватает.

«Большая просьба к волонтёрам! Нам необходимо разливать воду уличным собакам два раза в день, в 10:00 и вечером после ужина, в 18:00–19:00. На воду уходит один час. Самое трудоёмкое – кормление вечером. Возможно, кто-то может помочь с вечерним кормлением. Начинаем кормить в 17:00. Вёдра с едой носим на себе», – говорится в сообщении.

Уточняется также, что иногда на вечернюю помощь доброволец уже есть, поэтому лучше позвонить по телефону 8-911-362-31-25.