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Происшествия

Скончался экс-председатель Конституционного суда РФ Марат Баглай

Заслуженный деятель науки и заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор, бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай скончался в возрасте 92 лет, сообщает «АиФ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что смерть наступила 10 января после продолжительной болезни.

Марат Баглай родился 13 марта 1931 года в Баку. В 1954 году окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. В 1995 году был избран судьёй Конституционного суда РФ, а с 1997 по 2003 год был его председателем. 7 мая 2000 года проводил присягу первой инаугурации Владимира Путина в качестве второго президента Российской Федерации.

Напомним, 7 января умер легендарный немецкий футболист и тренер, двукратный обладатель «Золотого мяча» и один из трёх футболистов в истории, который смог стать чемпионом мира и в качестве игрока, и в качестве тренера, Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет.

В возрасте 63 лет скончалась преподаватель ПсковГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Ирина Никандрова.

Ушла из жизни и врач-невролог Великолукской межрайонной больницы Елена Пупейко. Она проработала в этой должности 28 лет.

В возрасте 16 лет в ДТП разбился самый сильный подросток России Сергей Батяев.

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