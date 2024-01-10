Скончался экс-председатель Конституционного суда РФ Марат Баглай

22:58, 10 января 2024, ПАИ

Заслуженный деятель науки и заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор, бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай скончался в возрасте 92 лет, сообщает «АиФ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что смерть наступила 10 января после продолжительной болезни.

Марат Баглай родился 13 марта 1931 года в Баку. В 1954 году окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. В 1995 году был избран судьёй Конституционного суда РФ, а с 1997 по 2003 год был его председателем. 7 мая 2000 года проводил присягу первой инаугурации Владимира Путина в качестве второго президента Российской Федерации.

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