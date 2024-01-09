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Происшествия

Скончалась преподаватель ПсковГУ, кандидат исторических наук Ирина Никандрова

Преподаватель ПсковГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Ирина Евгеньевна Никандрова скончалась в возрасте 63 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

​Скончалась преподаватель ПсковГУ, кандидат исторических наук Ирина Никандрова. Фото: ПсковГУ

Ирина Никандрова родилась 19 апреля 1960 года в Пустошке. В 1977 году окончила среднюю школу №4 города Пскова, а в 1982 году – обучение на историко-английском факультете ПсковГУ. В 1989 году окончила аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена.

На протяжении многих лет вела курс истории России с древнейших времён до наших дней для студентов первого курса и курс новейшей истории России для выпускных курсов исторического факультета. Кроме того, Ирина Никандрова участвовала в реализации ряда проектов: по истории Псковского нотариата, «Университетские профильные классы», в подготовке издания второго тома «Солдаты Победы» и других. Является автором более 50 научных и учебно-методических работ.

О времени прощания с Ириной Никандровой будет сообщено дополнительно.

Напомним, 27 декабря не стало российского писателя и сценариста, заслуженного деятеля искусств Юрия Арабова. Ему было 69 лет.

31 декабря умерла ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков», заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова на 83-м году жизни.

3 января в возрасте 70 лет скончался российский киновед, журналист, режиссёр и сценарист Пётр Черняев. Он работал в качестве кинокритика, был главным редактором журнала «Кино-глаз».

7 января умер легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр. Он был двукратным обладателем «Золотого мяча» и одним из трёх футболистов в истории, который смог стать чемпионом мира и в качестве игрока, и в качестве тренера.

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