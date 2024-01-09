Скончалась преподаватель ПсковГУ, кандидат исторических наук Ирина Никандрова

18:29, 09 января 2024, ПАИ

Преподаватель ПсковГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Ирина Евгеньевна Никандрова скончалась в возрасте 63 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Ирина Никандрова родилась 19 апреля 1960 года в Пустошке. В 1977 году окончила среднюю школу №4 города Пскова, а в 1982 году – обучение на историко-английском факультете ПсковГУ. В 1989 году окончила аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена.

На протяжении многих лет вела курс истории России с древнейших времён до наших дней для студентов первого курса и курс новейшей истории России для выпускных курсов исторического факультета. Кроме того, Ирина Никандрова участвовала в реализации ряда проектов: по истории Псковского нотариата, «Университетские профильные классы», в подготовке издания второго тома «Солдаты Победы» и других. Является автором более 50 научных и учебно-методических работ.

О времени прощания с Ириной Никандровой будет сообщено дополнительно.

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