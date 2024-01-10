Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Скончалась врач-невролог Великолукской межрайонной больницы Елена Пупейко

Ушла из жизни врач-невролог Великолукской межрайонной больницы Елена Пупейко. Об этом ПАИ сообщили в медицинском учреждении.

На фото: Елена Пупейко. Фото: Великолукская межрайонная больница

Елена Пупейко окончила Смоленский государственный медицинский институт в 1990 году. 28 лет проработала в Великолукской межрайонной больнице врачом-неврологом. Она была удостоена почётной грамоты Минздрава РФ, неоднократно награждена почётными грамотами администрации медучреждения.

Ранее сообщалось, что преподаватель ПсковГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Ирина Никандрова скончалась в возрасте 63 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2024

Псковский губернатор - об ответственных в невывозе и утилизации мусора: За такое к стенке ставили
10 января 2024

Фигурист Илья Авербух побывал в Псковском музее
10 января 2024

Михаил Ведерников – о мусорной проблеме в Пскове: Это настоящее свинство по отношению к людям
10 января 2024

Сотни тысяч тюльпанов: псковские фермеры уже готовятся к весенним праздникам
10 января 2024

Автоэксперт Дмитрий Константинов оценил стоимость ремонта иномарки, затонувшей после дрифта на реке под Псковом
10 января 2024

Метель ожидается в Псковской области 11 января
10 января 2024

Более пяти тысяч зрителей посетили Псковский драмтеатр в новогодние праздники
10 января 2024

Скончалась врач-невролог Великолукской межрайонной больницы Елена Пупейко

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...