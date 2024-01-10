Скончалась врач-невролог Великолукской межрайонной больницы Елена Пупейко

13:54, 10 января 2024, ПАИ

Ушла из жизни врач-невролог Великолукской межрайонной больницы Елена Пупейко. Об этом ПАИ сообщили в медицинском учреждении.

Елена Пупейко окончила Смоленский государственный медицинский институт в 1990 году. 28 лет проработала в Великолукской межрайонной больнице врачом-неврологом. Она была удостоена почётной грамоты Минздрава РФ, неоднократно награждена почётными грамотами администрации медучреждения.

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