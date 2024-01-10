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Происшествия

Самый сильный подросток России погиб в ДТП

Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев, в 2019 году признанный самым сильным подростком России, погиб в ДТП в Башкирии в возрасте 16 лет, сообщает Lenta.ru.

Авария произошла на автодороге М-5 «Урал». Автомобиль ВАЗ-2109, за рулём которого находился спортсмен, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Premium. После аварии Сергея Батяева и его 14-летнего пассажира госпитализировали. Доктора боролись за жизнь спортсмена почти шесть часов, но спустя сутки он скончался от полученных травм. Второй пострадавший подросток находится в реанимации в состоянии средней тяжести. 42-летний водитель грузовика не пострадал.

Отмечается, что Сергей Батяев получил звание самого сильного ребёнка России в 2019 году, когда ему было 11 лет.

Напомним, 27 декабря на 70-м году жизни скончался российский писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств Юрий Арабов.

31 декабря на 83-м году жизни умерла ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков», заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова.

3 января не стало российского киноведа, журналиста, режиссёра и сценариста Петра Черняева. Ему было 70 лет.

7 января умер легендарный немецкий футболист и тренер, двукратный обладатель «Золотого мяча» и один из трёх футболистов в истории, который смог стать чемпионом мира и в качестве игрока, и в качестве тренера, Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет.

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