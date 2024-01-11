Страшный день наступил по народному календарю

07:23, 11 января 2024, ПАИ

Страшный день наступил сегодня, 11 января, по народному календарю. Как пишет calend.ru, в старину люди были убеждены, что в это время активизируются темные силы, поэтому все старались быть поближе к дому и семье.

Православные христиане в этот день вспоминают о печальном событии, произошедшем в Иудее более двух тысячелетий назад. Тогда царь Ирод узнал о рождении Иисуса Христа. Он испугался, что не сможет удержать власть, и приказал убить всех детей, рожденных после появления на небе Вифлеемской звезды.

В народных верованиях этот день начал обрастать поверьями и небылицами. Люди боялись, что темные силы, которые в период Святок веселятся среди людей, причинят им ущерб. Чтобы уберечься от зла, было принято совершать определенные обряды. С Красной горки (места сельских гуляний) приносили колья, оставленные там днем раньше, и складывали их во дворе. Старики укладывали сверху солому из своих постелей, после чего местные знахарки приносили угли из печи и разжигали костер возле изб. Считалось, что в этом огне должны сгореть все болезни и беды.

Также было принято загадывать загадки. Начинали с серьезных и познавательных — об окружающем мире, природе и труде, а позже переходили на шуточные — о предметах быта и домашних животных. Существовали для этого дня и особые приметы на погоду. В частности, говорили, что если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.