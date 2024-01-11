Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Страшный день наступил по народному календарю

Страшный день наступил сегодня, 11 января, по народному календарю. Как пишет calend.ru, в старину люди были убеждены, что в это время активизируются темные силы, поэтому все старались быть поближе к дому и семье.

Православные христиане в этот день вспоминают о печальном событии, произошедшем в Иудее более двух тысячелетий назад. Тогда царь Ирод узнал о рождении Иисуса Христа. Он испугался, что не сможет удержать власть, и приказал убить всех детей, рожденных после появления на небе Вифлеемской звезды.

В народных верованиях этот день начал обрастать поверьями и небылицами. Люди боялись, что темные силы, которые в период Святок веселятся среди людей, причинят им ущерб. Чтобы уберечься от зла, было принято совершать определенные обряды. С Красной горки (места сельских гуляний) приносили колья, оставленные там днем раньше, и складывали их во дворе. Старики укладывали сверху солому из своих постелей, после чего местные знахарки приносили угли из печи и разжигали костер возле изб. Считалось, что в этом огне должны сгореть все болезни и беды.

Также было принято загадывать загадки. Начинали с серьезных и познавательных — об окружающем мире, природе и труде, а позже переходили на шуточные — о предметах быта и домашних животных. Существовали для этого дня и особые приметы на погоду. В частности, говорили, что если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 января 2024

Ресторан «Гельдт» и парная откроются в отреставрированном здании бани на берегу Псковы
11 января 2024

Несколько населённых пунктов Плюсского района остались без света
11 января 2024

Куда жители Пскова могут сдать новогодние ёлки на переработку
11 января 2024

«Ныряющий» циклон принёс на Северо-Запад России метель и сильный ветер
11 января 2024

Зимние выезды Ольгинского десанта пройдут в Усвятском, Опочецком и Дновском районах
11 января 2024

Продажу безалкогольного пива подросткам могут запретить в России
11 января 2024

В России подсчитали недоиспользованную рабочую силу
11 января 2024

Минфин предлагает увеличить сборы с лотерей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...