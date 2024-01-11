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Зимние выезды Ольгинского десанта пройдут в Усвятском, Опочецком и Дновском районах

Студотряды ПсковГУ отправятся в конце января на зимние выезды акции «Ольгинский десант» в Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В ПсковГУ подвели итоги добровольческой акции «Ольгинский десант» за 2023 год. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Ребята помогут в колке и укладке дров, уборке придомовых территорий, в работах на приусадебных участках, в благоустройстве памятников, мемориальных комплексов и братских захоронений. Студентов ждут в Усвятском, Опочецком и Дновском районах.

«Набор на эти выезды уже закрыт, но в ближайшее время начнется регистрация тех, кто хочет в конце января присоединиться к волонтёрам, которые будут помогать на стройке молодёжного центра рядом с Брестской крепостью. А в конце марта Ольгинский десант отправится в Куньинский район», – отметили в вузе.

Напомним, Ольгинский десант – региональный аналог акции, которая зародилась в Алтайском крае в 1969 году под названием «Снежный десант». Отряды Ольгинского десанта выезжают в отдаленные населённые пункты Псковской области для оказания помощи семьям и участникам специальной военной операции, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям.

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