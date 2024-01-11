Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Каждый четвёртый россиянин склонен доверять другим людям

Каждый четвёртый россиянин склонен доверять другим людям, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ изучил динамику общественного доверия – за пять лет показатели практически не изменились. С 2018 года показатель вырос на 2%: теперь 25% россиян считают, что можно доверять большинству людей.

Наиболее осторожна во взаимодействии с другими оказалась молодежь до 25 лет (81%), а также мужчины (33%), люди с образованием ниже высшего или с неполным высшим (36-39%), с плохим материальным положением (42%) и сельские жители (37%).

На 7% (до 48%) увеличилось число тех, кто считает, что другие люди не стали бы их обманывать, если бы им представилась такая возможность. Значительная часть опрошенных говорит, что другие люди склонны думать только о себе (52%, это на 13% меньше, чем в 2018 году). Жители Северо-Запада (41%), напротив, вошли в число тех, кто стремится быть полезным другим.

Основным фактором доверия стало материальное положение: люди с высоким уровнем дохода доверяют другим в два раза чаще, потому что не испытывают беспокойства относительно своего будущего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 января 2024

Пациенту с пулевыми ранениями спасли жизнь в Псковской областной больнице
11 января 2024

В Полистовском заповеднике появятся новые фотоловушки
11 января 2024

Бобр вышел на прогулку посреди Пушкинских Гор
11 января 2024

Электроснабжение восстановили в Плюсском районе
11 января 2024

Умер артист Юрий Соломин
11 января 2024

Сотрудники избиркома исполнили новогоднюю мечту 16-летней девушки из Печорского района
11 января 2024

Шоперы по мотивам полотен Шагала и Айвазовского из своей коллекции выпустил Псковский музей
11 января 2024

«Почта России» бесплатно доставит 500 открыток из Псковского театра

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...