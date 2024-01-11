Каждый четвёртый россиянин склонен доверять другим людям

11:32, 11 января 2024, ПАИ

Каждый четвёртый россиянин склонен доверять другим людям, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ изучил динамику общественного доверия – за пять лет показатели практически не изменились. С 2018 года показатель вырос на 2%: теперь 25% россиян считают, что можно доверять большинству людей.

Наиболее осторожна во взаимодействии с другими оказалась молодежь до 25 лет (81%), а также мужчины (33%), люди с образованием ниже высшего или с неполным высшим (36-39%), с плохим материальным положением (42%) и сельские жители (37%).

На 7% (до 48%) увеличилось число тех, кто считает, что другие люди не стали бы их обманывать, если бы им представилась такая возможность. Значительная часть опрошенных говорит, что другие люди склонны думать только о себе (52%, это на 13% меньше, чем в 2018 году). Жители Северо-Запада (41%), напротив, вошли в число тех, кто стремится быть полезным другим.

Основным фактором доверия стало материальное положение: люди с высоким уровнем дохода доверяют другим в два раза чаще, потому что не испытывают беспокойства относительно своего будущего.