Органист из Санкт-Петербурга выступит для псковичей 14 января

11:07, 11 января 2024, ПАИ

Органист из Санкт-Петербурга выступит для псковичей. Концерт органной музыки из цикла «Органные истории Европы» состоится в воскресенье, 14 января, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.

Перед слушателями выступит органист Сергей Буслов, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова кафедры органа и клавесина, лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

Прозвучат духовные произведения французских композиторов и органистов эпохи барокко Луи Маршана и Франсуа Куперена, германца Иоганна Себастьяна Баха, французского композитора и органиста XIX-XX веков Фернана Фуана де ла Тамбеля, а также современного эстонского композитора и органиста, пишущего в стиле «новой простоты» и «духовного минимализма», Арво Пярта.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта.

Храм находится в Пскове на улице Плехановский Посад, дом 64.