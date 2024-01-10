Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Органист из Санкт-Петербурга выступит для псковичей 14 января

Органист из Санкт-Петербурга выступит для псковичей. Концерт органной музыки из цикла «Органные истории Европы» состоится в воскресенье, 14 января, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.

Органист из Санкт-Петербурга выступит для псковичей 14 января. Фото организаторов

Перед слушателями выступит органист Сергей Буслов, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова кафедры органа и клавесина, лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

Прозвучат духовные произведения французских композиторов и органистов эпохи барокко Луи Маршана и Франсуа Куперена, германца Иоганна Себастьяна Баха, французского композитора и органиста XIX-XX веков Фернана Фуана де ла Тамбеля, а также современного эстонского композитора и органиста, пишущего в стиле «новой простоты» и «духовного минимализма», Арво Пярта.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта.

Храм находится в Пскове на улице Плехановский Посад, дом 64.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2024

Выставка «Бабочки нашего детства» завершит работу в Изборском музее 21 января
10 января 2024

Более пяти тысяч зрителей посетили Псковский драмтеатр в новогодние праздники
10 января 2024

Директор областной филармонии прокомментировала вопрос о конкуренции концертных площадок Пскова
10 января 2024

О своём подходе к работе рассказала новый руководитель Псковской областной филармонии Марина Николаева
10 января 2024

Более пяти тысяч зрителей посетили Псковскую областную филармонию в новогодние праздники
10 января 2024

Пресс-конференция с новым руководителем Псковской областной филармонии проходит в медиацентре ПАИ
10 января 2024

Выставка горельефов о средневековом Пскове откроется 12 января
10 января 2024

Первая в этом году «Изборская пятница» пройдёт 12 января

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...