Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Безработная великолучанка два дня воровала из магазина всё, что попадалось под руку

Великолучанка на протяжении двух дней выносила из магазина всё, что попадалось ей под руку. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Безработная великолучанка два дня воровала из магазина всё, что попадалось под руку. Фото: ПАИ

6 и 7 января безработная, ранее не судимая 28-летняя великолучанка украла из магазина на улице Вокзальной 45 наименований товаров. Среди похищенного оказались батарейки, масло, молоко, перец, корм для кошек, наполнитель для кошачьего туалета, влажные салфетки, мандарины, тёрка и многое другое.

В кратчайшие сроки полиция задержала женщину. Она дала признательные показания.

Сумма причинённого ущерба устанавливается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 января 2024

Дачный дом сгорел в Великолукском районе
11 января 2024

Три автомобиля столкнулись в Псковском районе
11 января 2024

У вмёрзшего в землю в Островском районе пса сломан позвоночник
11 января 2024

Более 4,5 млн рублей лишились жители Псковской области после общения с телефонными мошенниками
11 января 2024

Неизвестные похитили скамейки из парка в Великих Луках
10 января 2024

Более 40 нарушителей задержали псковские пограничники за минувшие праздники
10 января 2024

Два автомобиля столкнулись в центре Пыталова
10 января 2024

Пожарные ликвидируют возгорание частного дома в Пыталово

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...