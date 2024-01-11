Безработная великолучанка два дня воровала из магазина всё, что попадалось под руку
Великолучанка на протяжении двух дней выносила из магазина всё, что попадалось ей под руку. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
6 и 7 января безработная, ранее не судимая 28-летняя великолучанка украла из магазина на улице Вокзальной 45 наименований товаров. Среди похищенного оказались батарейки, масло, молоко, перец, корм для кошек, наполнитель для кошачьего туалета, влажные салфетки, мандарины, тёрка и многое другое.
В кратчайшие сроки полиция задержала женщину. Она дала признательные показания.
Сумма причинённого ущерба устанавливается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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