Экологическое движение «За чистый лес» лидирует в номинации «Экомышление» премии Псковской области «Народное признание – 2023»

12:26, 11 января 2024, ПАИ

Экологическое движение «За чистый лес», которое создал в Стругах Красных активист Алексей Красовский, лидирует в номинации «Экомышление» общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». По данным на 11 января, в ходе первого тура голосования объединение поддержали уже 1 809 человек (около 22 %).

На втором месте с результатом 1 293 голоса (примерно 16 %) детская экологическая библиотека «Радуга» Пскова.

Третью позицию в списке сейчас занимает Центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб из Пустошкинского района, которая занимается восстановлением водных биоресурсов. За неё отдали свои голоса 919 человек (примерно 11 %).

Далее расположен проект «Экобаза Псков», который знакомит жителей города с основами ответственного потребления. Этот номинант на премию уже набрал 858 голосов (около 10 %).

Кроме того, по 9 % голосов набрали ещё четыре соискателя. Среди них – Псковская ГРЭС, которая следит за состоянием водохранилища на реке Шелони и зарыбляет его (784); проект «Зелёная экономика», проводимый Полистовским заповедником совместно с благотворительным фондом развития местного сообщества «Добрый город» (760); руководитель волонтёрского отряда юннатов «Волонтёры Экологи Лук (Well)» Софья Игнатьева (754) и организатор проекта «Экологичная Опочка» Елена Трегубова (721).

Партнёр номинации «Экомышление» – ООО «Псковский завод «Титан-Полимер».