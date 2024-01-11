Экологическое движение «За чистый лес» лидирует в номинации «Экомышление» премии Псковской области «Народное признание – 2023»
Экологическое движение «За чистый лес», которое создал в Стругах Красных активист Алексей Красовский, лидирует в номинации «Экомышление» общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». По данным на 11 января, в ходе первого тура голосования объединение поддержали уже 1 809 человек (около 22 %).
На втором месте с результатом 1 293 голоса (примерно 16 %) детская экологическая библиотека «Радуга» Пскова.
Третью позицию в списке сейчас занимает Центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб из Пустошкинского района, которая занимается восстановлением водных биоресурсов. За неё отдали свои голоса 919 человек (примерно 11 %).
Далее расположен проект «Экобаза Псков», который знакомит жителей города с основами ответственного потребления. Этот номинант на премию уже набрал 858 голосов (около 10 %).
Кроме того, по 9 % голосов набрали ещё четыре соискателя. Среди них – Псковская ГРЭС, которая следит за состоянием водохранилища на реке Шелони и зарыбляет его (784); проект «Зелёная экономика», проводимый Полистовским заповедником совместно с благотворительным фондом развития местного сообщества «Добрый город» (760); руководитель волонтёрского отряда юннатов «Волонтёры Экологи Лук (Well)» Софья Игнатьева (754) и организатор проекта «Экологичная Опочка» Елена Трегубова (721).
Партнёр номинации «Экомышление» – ООО «Псковский завод «Титан-Полимер».
Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Сотрудники избиркома исполнили новогоднюю мечту 16-летней девушки из Печорского района
Шоперы по мотивам полотен Шагала и Айвазовского из своей коллекции выпустил Псковский музей