Снег и гололедица ожидаются в Псковской области 12 января
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 12 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Местами прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, днём – с переходом к южным направлениям со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -10 до -15 градусов, днём – от -5 до -10.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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