Снег и гололедица ожидаются в Псковской области 12 января

12:20, 11 января 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 12 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Местами прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, днём – с переходом к южным направлениям со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -10 до -15 градусов, днём – от -5 до -10.

Атмосферное давление будет ниже нормы.