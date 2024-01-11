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Спорт

Программу развития физической культуры и спорта до 2030 года приняло правительство Псковской области

Правительство Псковской области опубликовало постановление о государственной программе Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» до 2030 года. Соответствующая информация появилась на правовом портале Псковской области.

Программу развития физической культуры и спорта до 2030 года приняло правительство Псковской области. Фото ПАИ

К концу реализации программы прогнозируется увеличение доли жителей региона, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году, а также повышение конкурентоспособности местных спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях на 19,2 %.

Также в рамках программы планируется открывать клубы физической культуры и спорта в организациях. Для организаций, которые будут создавать подобные клубы, хотят разработать систему экономического стимулирования. Ежегодно планируется проводить велопарады и беговые марафоны.

В качестве меры для развития цифровизации спорта планируется разработать мобильное приложение жителя Псковской области, которое будет рекомендовать пользователю определённые виды физической активности и сообщать о ближайших спортивных объектах, где можно ими заняться.

«По результатам реализации государственной программы Псковская область станет субъектом России, где каждый житель будет стремиться активно заниматься физической культурой и спортом и иметь доступ к нужным спортивным объектам в любом, даже самом отдалённом муниципальном образовании Псковской области», – говорится в документе.

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