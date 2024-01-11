Пациенту с пулевыми ранениями спасли жизнь в Псковской областной больнице
45-летнему пациенту с множественными осколочными и пулевыми ранениями спасли жизнь в Псковской областной клинической больнице, сообщили ПАИ в медучреждении.
«Вследствие проникающего ранения в правую половину шеи пуля осталась в области сосудисто-нервного пучка в подключичной области слева. Пациенту требовалась высокотехнологичная медицинская помощь с участием сосудистого хирурга Абдулло Шабонова», – рассказали в больнице.
Врачи провели оперативное вмешательство: извлекли пулю из области левой подключичной артерии между ключицей и подключичными сосудами. Операция прошла с применением новейших технологий, уточнили в больнице.
«Состояние пациента удовлетворительное и полностью стабилизировано. Как только врачи больницы убедятся, что для жизни пациента угрозы нет, его переведут в профильное учреждение. Псковская областная клиническая больница регулярно оказывает помощь по профилям, которые требуют участия узких специалистов и высокотехнологичного медицинского вмешательства», – заключили в медучреждении.
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