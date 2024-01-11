Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Невельском районе
Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Невельском районе в четверг, 11 января, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В Невельском районе на автодороге Невель – Опухлики 70-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а затем съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель не пострадал. Пассажир от госпитализации отказалась.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
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