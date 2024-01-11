Жители Псковской области приходят в избирательный штаб Путина отдать свои подписи

17:24, 11 января 2024, ПАИ

Жители Псковской области продолжают приходить в региональный избирательный штаб Владимира Путина в Пскове, где отдают свои подписи в поддержку выдвижения Путина на выборы президента России.

Кроме того, депутаты Псковского областного Собрания и городской Думы проводят в избирательном штабе прием граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе штаба.

Напомним, Псковская область уже передала часть собранных подписей в федеральный штаб Владимира Путина. Ранее сообщалось, что в поддержку его выдвижения в России уже собрано более 1,3 млн подписей.