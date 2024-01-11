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Политика

Жители Псковской области приходят в избирательный штаб Путина отдать свои подписи

Жители Пскова приходят оставить свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина

Жители Псковской области продолжают приходить в региональный избирательный штаб Владимира Путина в Пскове, где отдают свои подписи в поддержку выдвижения Путина на выборы президента России.

Кроме того, депутаты Псковского областного Собрания и городской Думы проводят в избирательном штабе прием граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе штаба.

Напомним, Псковская область уже передала часть собранных подписей в федеральный штаб Владимира Путина. Ранее сообщалось, что в поддержку его выдвижения в России уже собрано более 1,3 млн подписей.

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