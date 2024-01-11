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Спорт

Областной финал соревнований по мини-футболу среди школьников проходит в Псковском районе

Областной финал 19-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» стартовал в спортивном комплексе «Писковичи» сегодня, 11 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Областной финал соревнований по мини-футболу среди школьников проходит в Псковском районе. Фото: Федерация футбола Псковской области

Состязание пройдёт в четыре этапа. На первом между собой встретятся школьники 2012 и 2013 годов рождения из Дедовичского, Псковского, Островского, Гдовского, Куньинского, Порховского, Бежаницкого, Пыталовского, Невельского и Опочецкого районов области и из Пскова. Всего в турнирах участвует восемь команд мальчиков и пять команд девочек.

Затем с 15 по 23 января пройдут три остальных этапа среди спортсменов 2006–2011 годов рождения. Всего в состязаниях примет участие около 500 школьников.

По итогам турниров лучшие команды отправятся во всероссийский финал, который пройдёт в Нижегородской области с 16 февраля по 10 марта.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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