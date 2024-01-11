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Реализацию крупных проектов обсудил Михаил Ведерников с вице-губернаторами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил со своими заместителями вопросы реализации в этом году наиболее крупных проектов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников обсудил с вице-губернаторами вопросы реализации в этом году наиболее крупных проектов. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Все заместители главы области доложили о проектах, которые относятся к сферам их ведения и реализуются с помощью президентских нацпроектов, федеральных и региональных программ. Среди них прозвучал, например, вопрос, затрагивающий создание станций отдыха медицинского и немедицинского персонала в Стругокрасненском, Себежском, Локнянском, Пушкиногорском и Красногородском районах за счёт региональных средств. Также участники совещания обсудили проведение капремонта шести образовательных учреждений при поддержке федерального центра.

При этом особое внимание было уделено объектам, работа в которых ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Это, например, системы водоснабжения Пскова и модернизация коммунальной инфраструктуры Острова-3. Также большую работу планируют провести для обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уточнили в пресс-службе.

Глава региона и его заместители также обсудили и те проекты, которые реализуются в Печорах в рамках комплекса мероприятий к 550-летию Псково-Печерского монастыря.

Ещё несколько тем на совещании – анализ каждого из проектов, определение возможных рисков их реализации. Также участники определели конкретные шаги, которые позволят избежать сложностей.

Глава региона напомнил и о роли претензионной работы с нерадивыми подрядчиками, штрафных санкциях и привлечении контрольно-надзорных органов. По итогу совещания Михаил Ведерников ещё раз подчеркнул важность постоянного контроля за всеми этапами осуществления каждого из проектов.

Ранее сообщалось, что глава региона Михаил Ведерников обсудил с вице-губернатором Игорем Шатурным, председателем областного комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым и главой Пскова Борисом Елкиным итоги новогодних праздников в части коммунального хозяйства. Подробности читайте здесь.

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