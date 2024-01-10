Более 600 обращений поступило в правительство Псковской области из-за аномальных морозов

21:49, 10 января 2024, ПАИ

Итоги новогодних праздников в части коммунального хозяйства обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с профильным заместителем Игорем Шатурным, председателем комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым и главой Пскова Борисом Елкиным. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, из-за аномального мороза было достаточно много непростых моментов. Так, в правительство пришло более 600 обращений на различные темы: от отключения водоснабжения до проблем с теплоснабжением.

«В некоторых случаях оперативно принимались точечные решения (например, в одном из сельских поселений банально не могли найти кочегара, который слишком рано начал отмечать праздники). А где-то не до курьёзов и нужны серьёзные системные меры», – написал Михаил Ведерников, добавив, что на наиболее проблемные участки будут выделены дополнительные средства.

Ранее сообщалось, что в Пскове в новогодние праздники произошло 75 аварийных ситуаций в сетях водоснабжения и 92 аварийные ситуации в сетях канализации. С 1 по 8 января также произошли две серьёзные аварии на улицах Коммунальной и Текстильной.

Отмечалось также, что в России действуют новые штрафы за ЖКХ.

Напомним, что в январе в Псковскую область пришли аномальные морозы. 30 декабря в регионе прогнозировали до +5 градусов, в то время как 3 января столбики термометров показывали уже до –26 градусов. В некоторых районах Псковской области фиксировали рекордно холодные температуры: так, в селе Чихачево Бежаницкого района столбик термометра опустился до –38 градусов.