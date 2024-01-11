Пскович отправится в колонию за вождение в нетрезвом виде

18:40, 11 января 2024, ПАИ

Пскович отправится в колонию за вождение в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 2 октября 2023 года подсудимого остановил инспектор ДПС. Мужчина отказался проходить освидетельствование на месте, в связи с чем его отправили на медицинское освидетельствование, в ходе которого выяснилось, что пскович находился в состоянии алкогольного опьянения.

Псковский городской суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на один год и 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и 8 месяцев.