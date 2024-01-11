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Общество

В Печорах начинается реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских

Реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских начинается в Печорах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

  • В Печорах начинается реставрация церкви Сорока мучеников Севастийских
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
  • В Печорах начинается реставрация церкви Сорока мучеников Севастийских
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

В настоящий момент завершается строительство газовой котельной, которая будет обеспечивать температурный режим двух церквей – Сорока Мучеников и Варваринской. Проект также предусматривает замену всех инженерных сетей.

Во время предпроектных работ специалисты определили характер каменной кладки, скрытые под штукатурной архитектурные объёмы и техническое состояние церкви.

Церковь Сорока Мучеников Севастийских – первая церковь подмонастырской слободы. В 1540 году перенесена из монастыря на «дворец» напротив главного входа в монастырь преподобным Корнилием. Современную церковь возвели в 1817 году, а в 1860-м построили каменную колокольню. Благодаря археологическим раскопкам были обнаружены захоронения, которые принадлежали первоначальному деревянному храму XVI века, а также древняя городская мостовая.

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