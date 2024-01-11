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Общество

Стилистка Хоуп Лавин посоветовала не брать много друзей на выбор свадебного платья

О том, как быстро выбрать идеальное свадебное платье, рассказала стилистка Хоуп Лавин в беседе с Daily Mail, сообщает «Газета.Ru».

По словам эксперта, нужно заранее найти понравившийся дизайн и фасон платья в интернете, чтобы потом просто показывать его продавцам.

Стилистка отметила, что в магазины не стоит брать с собой слишком много родственников и друзей, чтобы излишне не опираться на их мнение. В то же время рекомендуется прислушиваться к консультантам, поскольку они могут подсказать хороший вариант.

Специалист также считает, что на выбор платья нужно потратить целые сутки, но не больше, и в конце дня принять решение. Платье, которое запомнилось больше всего в течение дня, может стать идеальным выбором для невесты.

Ранее псковский косметолог и дерматовенеролог Региона Корнилова рассказала, есть ли разница между люксовой косметикой и предложениями массмаркета, а также объяснила, кому стоит «колоть губы». Кроме того, британский дерматолог Джастин Клук назвала способы продления молодости кожи, а британский стоматолог Шаади Манучехри перечислила ситуации, когда не стоит чистить зубы.

Отмечалось также, что врач Борис Поляев назвал правила похудения после новогодних праздников. Помимо этого, врач-диетолог Александра Разаренова рассказала об опасности плавленого сыра, а эксперт Татьяна Залетова назвала полезные свойства какао.

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