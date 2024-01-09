Британский стоматолог Манучехри рассказала, когда не стоит чистить зубы

21:38, 09 января 2024, ПАИ

Британский стоматолог Шаади Манучехри перечислила ситуации, когда не нужно чистить зубы, об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail.

По словам врача, чистить зубы не рекомендуется после приступа рвоты. Специалист объяснила, что из-за попадания рвотных масс в полость рта повышается её кислотность и чистка зубов в такой ситуации способствует въеданию кислоты в эмаль, её последующему истончению и появлению микротрещин.

Кислотность ротовой полости повышается и после приёма пищи, поэтому врач также не советует чистить зубы после завтрака.

Кроме того, стоматолог не рекомендует чистить зубы сразу после поедания сладкого. Дело в том, что сахар во рту вступает в процесс гликолиза, в результате чего быстро превращается в молочную кислоту. Втирание этой кислоты зубной щёткой со временем может привести к разрушению эмали.

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