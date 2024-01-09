Диетолог Александра Разаренова призвала не употреблять больше двух ложек плавленого сыра в день

13:07, 09 января 2024, ПАИ

Об опасности плавленого сыра рассказала врач-диетолог Александра Разаренова в эфире радио Sputnik.

Плавленый сыр пользуется популярностью за счёт специфического вкуса и удобства при приготовлении быстрых перекусов. Однако в полезных свойствах плавленый сыр значительно уступает натуральному. При изготовлении этого продукта используются красители, усилители вкуса, эмульгаторы, стабилизаторы, ароматизаторы и консерванты, нередко трансжиры.

Злоупотреблять плавленым сыром не следует – это может привести к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышенному содержанию холестерина в крови, ожирению и диабету. Кроме того, добавки в этом продукте могут вызвать аллергию, уточнила специалист.

По словам диетолога, плавленый сыр можно употреблять людям без хронических заболеваний, не более одной-двух ложек в день.

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