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Общество

Как предотвратить возрастные изменения, рассказали россиянам

Об эффективных методах предотвращения морщин рассказала дерматолог, сообщает Daily Mail.

Научно обоснованным способом продления молодости кожи является отказ от курения и алкоголя, а также регулярное использование солнцезащитных средств. Кроме того, большую роль играет правильное питание. Например, можно употреблять продукты, которые способствуют выработке коллагена (мясо, курица, индейка, рыба, яйца, морепродукты, творог, бобовые).

При борьбе с возрастными изменениями особой популярностью пользуется коллаген в виде пищевых добавок. Однако такой способ является неэффективным. По словам дерматолога, результаты исследований по обнаружению положительных эффектов таких добавок не могут быть применены в отношении широких слоев населения, так как не включали контрольные группы.

Коллаген – это натуральный белок, важный строительный материал для кожи, мышц и костей. Он вырабатывается в организме человека из питательных веществ, поступающих с продуктами. С возрастом этот белок снижается, что приводит к появлению морщин.

Ранее псковский врач-косметолог, дерматовенеролог Регина Корнилова стала гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня. Она рассказала, как обеспечить сияние кожи и о необходимости соблюдения принципа трёх «С».

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