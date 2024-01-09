Диетолог Татьяна Залетова назвала полезные свойства какао

18:22, 09 января 2024, ПАИ

Употребление какао помогает в профилактике инфарктов, инсультов и ряда других заболеваний. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.

Какао содержит антиоксиданты и способствует профилактике болезней сердца и сосудов, замедлению процессов старения, улучшению памяти и внимания. Кроме того, напиток повышает способность обучаться и переносить физические нагрузки.

Компоненты, входящие в состав какао, полезны для людей с циррозом печени. Лекарством напиток, безусловно, не является, однако помогает замедлить прогрессирование заболевания. Какао также способствует профилактике сахарного диабета и некоторых видов онкологии и помогает в борьбе с лишним весом, уточнила эксперт.

Полезными свойствами обладает напиток, приготовленный из чистого какао-порошка. Злоупотреблять какао, приготовленным на молоке с добавлением сахара или сиропа, не следует, отметила врач.

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