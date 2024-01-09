Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Диетолог Татьяна Залетова назвала полезные свойства какао

Употребление какао помогает в профилактике инфарктов, инсультов и ряда других заболеваний. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.

Какао содержит антиоксиданты и способствует профилактике болезней сердца и сосудов, замедлению процессов старения, улучшению памяти и внимания. Кроме того, напиток повышает способность обучаться и переносить физические нагрузки.

Компоненты, входящие в состав какао, полезны для людей с циррозом печени. Лекарством напиток, безусловно, не является, однако помогает замедлить прогрессирование заболевания. Какао также способствует профилактике сахарного диабета и некоторых видов онкологии и помогает в борьбе с лишним весом, уточнила эксперт.

Полезными свойствами обладает напиток, приготовленный из чистого какао-порошка. Злоупотреблять какао, приготовленным на молоке с добавлением сахара или сиропа, не следует, отметила врач.

Ранее диетолог Александра Разаренова призвала не употреблять более двух ложек плавленого сыра в день, а врач Борис Поляев перечислил правила похудения после новогодних праздников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 января 2024

Форум молодёжных избирательных комиссий запланирован в Псковской области на июнь
09 января 2024

Ситуацию с холодом в квартирах в Заплюсье прокомментировала глава района
09 января 2024

Поиски пропавшей 11-летней девочки продолжаются в Порховском районе
09 января 2024

Псковская станция скорой помощи получила 22 автомобиля в 2023 году
09 января 2024

Десять станций скорой помощи построят в Псковской области за три года
09 января 2024

Фестиваль «Вернём каши на столы наши» пройдёт вновь в Порхове 
09 января 2024

Аномальные морозы в Псковской области завершились
09 января 2024

Вдвое выросло число вызовов скорой в Псковской области на инсульты в праздники

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...