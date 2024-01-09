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Общество

Врач Борис Поляев назвал правила похудения после новогодних праздников

Как прийти в форму после новогодних праздников, рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине Борис Поляев. Об этом пишет газета «Известия».

Во время новогодних праздников можно набрать до трёх-четырёх килограммов. Чтобы прийти в прежнюю форму, необходимо вернуться к своему обычному рациону, восстановить режим сна и питания. Специалист отметил, что нужно питаться четыре раза в день (завтрак, обед, ужин и перекус), а также спать не менее семи часов (дефицит сна негативно влияет на обмен веществ).

При похудении важно следить за употреблением белка – он надолго сохраняет чувство сытости. Основным источником белка являются филе курицы, индейка, телятина, кролик и рыба. Кроме того, необходимо добавить в рацион клетчатку. Овощи, бобовые, нешлифованные крупы и зелень способствуют хорошему насыщению, уточнил эксперт.

Также нужно следить за количеством потребляемой воды (30 миллилитров жидкости на один килограмм веса) и увеличить физическую активность (например, гулять после работы и выполнять небольшой комплекс упражнений, который поможет разгрузить уставшие от сидения за компьютером шею, спину и поясницу).

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как помочь восстановиться организму после новогодних праздников.

Отметим, что ранее нарколог перечислил не сочетающиеся с алкоголем продукты, а врач-гастроэнтеролог рассказала, сколько сладостей можно есть детям без вреда для здоровья.

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