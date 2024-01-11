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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил работу медиахолдинга на встрече с директором Ириной Фёдоровой

Рабочую встречу с директором госмедиахолдинга Ириной Фёдоровой провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, из года в год медиахолдинг показывает положительную динамику по многим показателям, увеличивает количество каналов донесения информации до населения, а сотрудники постоянно повышают свой профессиональный уровень. Михаил Ведерников отметил, что у медиахолдинга растёт аудитория в социальных сетях – с 2020 года число подписчиков во «ВКонтакте» увеличилось в 2,6 раза и составило 253,5 тысячи человек.

В свою очередь, Ирина Фёдорова подчеркнула, что за последнее время медиахолдинг наладил много горизонтальных связей с другими регионами, а Псковская область стала флагманом в комплексном подходе и внимании власти к решению задач и проблем СМИ. «Точкой старта этой коммуникации стал медиафорум, и мне приятно отметить, что мы стали делиться своими наработками. У нас запрашивали регламенты взаимодействия внутри холдингов, и многие радуются тому, что то, что не получилось у них, получилось в Псковской области», – сказала директор.

Ирина Фёдорова также поделилась успехом районных газет. «Я, безусловно, всегда радуюсь тому росту, который происходит в пабликах у районных газет, потому что это неочевидная для нас изначально была площадка. Там есть рост и очень высокий отклик. И степень доверия перешла от районных печатных изданий к районным пабликам, поэтому этот ресурс я считаю одним из самых серьёзно влияющих на политику», – сказала она.

Михаил Ведерников добавил, что данный ресурс нужно развивать. Он отметил, что это должен быть оперативный и эффективный инструмент, когда возникают какие-то сложности, например отключение электроэнергии, аварии на теплосетях или несвоевременный выброс мусора. В таких ситуациях люди могут помочь решить эти проблемы, в частности присылать информацию с конкретными адресами.

В конце встречи глава региона поблагодарил Ирину Фёдорову и всех сотрудников за важную информационную работу.

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