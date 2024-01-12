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День работника прокуратуры отмечается в России 12 января

День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается ежегодно 12 января, начиная с 1996 года, сообщает calend.ru.

12 января (по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора. В указе буквально значилось: «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору».

Также в указе устанавливались основные обязанности и полномочия генерал-прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры. Создавая прокуратуру, Петр I стремился «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». Прокурор контролировал финансовую отчетность и ведомости коллегий. Через несколько дней при надворных судах также были введены должности прокуроров, а прокуратура поставлена над фискальными органами.

Так в истории России был основан и начал стремительно развиваться институт прокуратуры, одной из выдающихся фигур которой стал Павел Иванович Ягужинский (1683-1736).

В январе 1722 года Ягужинский был назначен первым генерал-прокурором Сената и очень быстро стал играть одну из ключевых ролей в делах Российского государства. Говорили даже, что он стал вторым лицом в государстве после Петра I. Принимая во внимание выдающиеся личные качества Ягужинского, влиятельность первого генерал-прокурора также свидетельствует о том, насколько важной для России была деятельность прокуратуры.

В 1762 году уже императрица Екатерина II существенно реформировала институт российской прокуратуры — в круг обязанностей генерал-прокурора стало входить заведование юстицией, финансами, государственным казначейством и, как и прежде, государственным надзором за органами власти. При реформе государственного управления Александра I с 1802 года должность главы Сената была соединена с должностью министра юстиции. В таком виде должность генерал-прокурора просуществовала вплоть до революции 1917 года, после чего была упразднена.

В советской России Государственная Прокуратура была учреждена в составе Народного комиссариата юстиции в 1922 году. Еще через год образована Прокуратура Верховного суда СССР, которой предоставили широкие полномочия — право законодательной инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов власти страны, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегий Верховного суда СССР. В 1933 году была учреждена Прокуратура СССР, а Прокуратура Верховного суда СССР упразднена.

В мае 1955 года указом Президиума Верховного Совета СССР был утвержден законодательный акт «Положение о прокурорском надзоре в СССР», который возлагал на Генерального прокурора СССР осуществление высшего надзора за точным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им учреждениями, а также гражданами СССР. По Закону о Прокуратуре СССР от 1979 года к основным направлениям деятельности прокуратуры было отнесено: высший надзор за точным и единообразным исполнением законов, борьба с нарушениями законов об охране социалистической собственности, борьба с преступностью и другими правонарушениями, расследование преступлений, привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, обеспечение неотвратимости ответственности за преступление.

После распада СССР в результате законодательных преобразований прокуратура Российской Федерации окончательно сформировалась структурно и функционально в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти.

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