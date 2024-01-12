В Великих Луках определили место для купания на Крещение

08:49, 12 января 2024, ПАИ

В Великих Луках определили место для купания на Крещение. Этим местом станет акватория реки Ловать с береговых сходов у лодочной станции в городском парке культуры и отдыха на набережной Краснофлотской, сообщают Luki News.

Мероприятие, при благоприятных погодных, санитарных и эпидемиологических условиях, будет проходить с 20:00 18 января до 14:00 19 января. На месте проведения купаний будут дежурить сотрудники спасательных служб, полиции, появятся палатки для переодевания граждан.

18 января будет совершён чин освящения вод крещенской купели.