Борис Елкин поздравил с праздником сотрудников и ветеранов прокуратуры

08:54, 12 января 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов прокуратуры.

Прокуратура является одним из важнейших органов государственной власти, призванным стоять на страже прав и свобод граждан, защищать интересы государства, отметил глава города.

«В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за вашу плодотворную работу, высокий профессионализм, преданность делу и верность служебному долгу. Выражаю уверенность в том, что ваша компетентность, принципиальность и настойчивость будут и впредь способствовать укреплению законности и правопорядка на территории города. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо Отечества!» – написал Борис Елкин.