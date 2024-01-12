Три пожара произошло в Псковской области за сутки

09:50, 12 января 2024, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные подразделения по Псковской области за прошедшие сутки, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

11 января в 2:59 сгорел садовый дом в СНТ «Чайка» в Великолукском районе. Огонь повредил кровлю. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования внутри садового дома. Ещё один садовый дом удалось спасти от возгорания.

В 12:52 сгорел жилой дом на улице Полевой в деревне Видовичи Печорского района. Предварительно возгорание произошло из-за аварийного режима работы электропроводки на кухне. Пожарным удалось спасти от огня хозпостройку.

В 20:52 возгорание произошло в трёхкомнатной квартире на первом этаже в пятиэтажном доме № 39 на улице Труда в Пскове. Огонь повредил комнату, ещё две комнаты, кухня и ванная полностью закопчены. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в комнате.

Из дома эвакуировали три человека. Всего пожарные спасли 12 человек, один из которых – ребёнок.