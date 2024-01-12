Африканских котов попытались вывезти из России

10:44, 12 января 2024, ПАИ

Двух котят предположительно африканского сервала незаконно попытались вывезти из России без документов через аэропорт Внуково. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы.



Фото: Федеральная таможенная служба



Фото: Федеральная таможенная служба



Фото: Федеральная таможенная служба



Фото: Федеральная таможенная служба



Фото: Федеральная таможенная служба









«Двух четырёхмесячных хищников таможенники обнаружили у мужчины, вылетавшего в Стамбул. Его остановили на «зелёном» коридоре. Пассажир пояснил, что везёт представителей породы саванна [гибрид домашней кошки и сервала. – ПАИ] за границу для получения экспертной оценки качества. Он предоставил ветпаспорта и сертификаты о прививках, но родословная на хищников отсутствовала», – говорится в сообщении.

Таможенники усомнились в достоверности показаний и передали животных специалистам Росприроднадзора. Эксперты предположили, что детёныши могут относиться к редкому виду африканского сервала, который попадает под действие Конвенции СИТЕС.

«Если это подтвердится, нарушителю грозит уголовное дело за контрабанду особо ценных диких животных», – заключили в Федеральной таможенной службе.