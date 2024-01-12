Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Африканских котов попытались вывезти из России

Двух котят предположительно африканского сервала незаконно попытались вывезти из России без документов через аэропорт Внуково. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

  • Двух котят предположительно африканского сервала незаконно пытались вывезти из России
    Фото: Федеральная таможенная служба
  • Двух котят предположительно африканского сервала незаконно пытались вывезти из России
    Фото: Федеральная таможенная служба
  • Двух котят предположительно африканского сервала незаконно пытались вывезти из России
    Фото: Федеральная таможенная служба
  • Двух котят предположительно африканского сервала незаконно пытались вывезти из России
    Фото: Федеральная таможенная служба
  • Двух котят предположительно африканского сервала незаконно пытались вывезти из России
    Фото: Федеральная таможенная служба

«Двух четырёхмесячных хищников таможенники обнаружили у мужчины, вылетавшего в Стамбул. Его остановили на «зелёном» коридоре. Пассажир пояснил, что везёт представителей породы саванна [гибрид домашней кошки и сервала. – ПАИ] за границу для получения экспертной оценки качества. Он предоставил ветпаспорта и сертификаты о прививках, но родословная на хищников отсутствовала», – говорится в сообщении.

Таможенники усомнились в достоверности показаний и передали животных специалистам Росприроднадзора. Эксперты предположили, что детёныши могут относиться к редкому виду африканского сервала, который попадает под действие Конвенции СИТЕС.

«Если это подтвердится, нарушителю грозит уголовное дело за контрабанду особо ценных диких животных», – заключили в Федеральной таможенной службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 января 2024

Волки напали на собак в деревне Себежского района
12 января 2024

Рабочие устраняют прорыв водопровода в Себежском районе
12 января 2024

Более миллиона рублей отдали жители Псковской области подставным брокерам и менеджерам
12 января 2024

Африканских котов попытались вывезти из России
12 января 2024

Три пожара произошло в Псковской области за сутки
11 января 2024

Квартира загорелась на улице Труда в Пскове
11 января 2024

Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Невельском районе
11 января 2024

Дачный дом сгорел в Великолукском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...