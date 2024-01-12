Рабочие устраняют прорыв водопровода в Себежском районе

12:34, 12 января 2024, ПАИ

В пятницу, 12 января, рабочие продолжают устранять прорыв водопровода в деревне Сосновый Бор Себежского района, сообщает газета «Призыв».

Прошлой ночью работы были закончены только в 3 часа ночи. Сегодня утром работы снова возобновлены, так как из-за холодов образовался новый прорыв. Рабочие отмечают, что трудности возникают из-за глубины пролегания водопровода. Трубы, которые заложили в 1968 году, пролегают на глубине четырех метров, и техника не справляется, коммунальщикам приходится копать вручную.

На данный момент отопление в домах присутствует, но нет холодной воды. Работы ведутся практически круглосуточно.

«Просим жителей немного потерпеть. Восстановление – дело времени», – рассказал директор МУП «Комфорт» Максим Шолохов.