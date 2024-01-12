Премьерный показ с симфоническим оркестром мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоится в Пскове 10 февраля

12:00, 12 января 2024, ПАИ

Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова состоится в Большом зале Псковской областной филармонии 10 февраля, в день памяти Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной филармонии.

Мультсериал посвящён периоду ссылки Александра Пушкина в родовом имении под Псковом с августа 1824 года по сентябрь 1826 года.

«Именно в это время с поэтом произошло духовное перерождение, были созданы ключевые произведения. Пушкин приезжает в Михайловское вопреки своей воле, он молод и хочет продолжить полную впечатлений столичную жизнь. Поначалу он испытывает внутренний протест против ссылки, его душа сопротивляется деревенскому заточению. Но постепенно поэт влюбляется в размеренный уклад, природу и обитателей Михайловского. Здесь он переживает один из самых плодотворных периодов своей творческой жизни, открывая для себя истинный смысл и предназначение своего дара. В соответствии с изменениями героя меняются и времена года, становясь как бы символическим обозначением состояния души поэта», – отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что в Псковской областной филармонии сменился руководитель, им стала Марина Николаева. О своём подходе к работе она рассказала в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.