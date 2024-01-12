Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Премьерный показ с симфоническим оркестром мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоится в Пскове 10 февраля

Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова состоится в Большом зале Псковской областной филармонии 10 февраля, в день памяти Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной филармонии.

Премьерный показ с симфоническим оркестром мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоится в Пскове 10 февраля. Фото: организаторы

Мультсериал посвящён периоду ссылки Александра Пушкина в родовом имении под Псковом с августа 1824 года по сентябрь 1826 года.

«Именно в это время с поэтом произошло духовное перерождение, были созданы ключевые произведения. Пушкин приезжает в Михайловское вопреки своей воле, он молод и хочет продолжить полную впечатлений столичную жизнь. Поначалу он испытывает внутренний протест против ссылки, его душа сопротивляется деревенскому заточению. Но постепенно поэт влюбляется в размеренный уклад, природу и обитателей Михайловского. Здесь он переживает один из самых плодотворных периодов своей творческой жизни, открывая для себя истинный смысл и предназначение своего дара. В соответствии с изменениями героя меняются и времена года, становясь как бы символическим обозначением состояния души поэта», – отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что в Псковской областной филармонии сменился руководитель, им стала Марина Николаева. О своём подходе к работе она рассказала в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 января 2024

Десять волков добыли охотники в Красногородском районе с начала зимы
12 января 2024

Около 7,5 тысячи патронов изъяли росгвардейцы у псковичей за год
12 января 2024

Мечту 12-летнего мальчика исполнила глава Псковского района
12 января 2024

Определять птиц по голосу научат в Изборском музее
12 января 2024

Михаил Ведерников поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
12 января 2024

Александр Котов: Деятельность прокуратуры способствует повышению эффективности законотворческого процесса
12 января 2024

Премьерный показ с симфоническим оркестром мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоится в Пскове 10 февраля
12 января 2024

Детскую игровую комнату укомплектовали в Великолукской больнице

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...