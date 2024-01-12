Авиаперевозки российских компаний выросли на 10%

13:50, 12 января 2024, ПАИ

105 миллионов пассажиров перевезли российские авиакомпании за 2023 год, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на министра транспорта РФ Виталия Савельева.

Число пассажиров выросло более чем на 10 %: в 2022 году было перевезено 95,2 миллиона человек. Показатель 2023 года превышает запланированный на два миллиона. Несмотря на это, пассажирооборот не превысил допандейминый уровень – в 2019 году российские авиакомпании перевезли 128 миллионов человек.

В ноябре 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что гражданская авиация преодолела основные трудности, вызванные санкциями.

Напомним, что количество авиарейсов по самому востребованному маршруту в Псковской области Псков – Москва увеличится. Подробности – здесь.