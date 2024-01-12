Великолукский драмтеатр вошёл в программу XXI Фестиваля театров малых городов

13:44, 12 января 2024, ПАИ

Спектакль Великолукского драматического театра «Человек в закрытой комнате» вошёл в программу XXI Фестиваля театров малых городов России. Об этом ПАИ сообщили в драмтеатре.

Даты и город проведения Фестиваля театров малых городов будет объявлен позднее.

Отметим, ремьера спектакля «Человек в закрытой комнате» (18+) по пьесе Татьяны Загдай, режиссёр-постановщик, художник-постановщик – Анна Куликова, состоялась 18 декабря. Продолжительность спектакля – один час десять минут без антракта.

Чёрная комедия в жанре роуд-муви [Фильм-путешествие, герои которого находятся в дороге. – ПАИ]. Героиня Жанна возвращается в городок, где провела детство, чтобы похоронить своего отца, которого не видела 15 лет. Вместе с соседским парнем ей приходится везти тело отца на машине из этого глухого городка в райцентр, чтобы сделать судмедэкспертизу.