Суд вынес предупреждение чиновнику из администрации Псковского района

13:18, 12 января 2024, ПАИ

Суд вынес предупреждение чиновнику из администрации Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Псковский городской суд признал первого заместителя главы администрации Псковского района Святослава Колинко виновным по статье 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств). Ему вынесено предупреждение с применением статьи 4.1.1 КоАП РФ.