Суд вынес предупреждение чиновнику из администрации Псковского района
Суд вынес предупреждение чиновнику из администрации Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Псковский городской суд признал первого заместителя главы администрации Псковского района Святослава Колинко виновным по статье 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств). Ему вынесено предупреждение с применением статьи 4.1.1 КоАП РФ.
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